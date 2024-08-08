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        TPAO Daire Başkanı otel odasında ölü bulundu

        TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu (53), Hakkari'de kaldığı otelde, odada ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:45
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        TPAO Daire Başkanı otel odasında ölü bulundu
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        TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu (53), Hakkari'de kaldığı otelde, odada ölü bulundu. Sadioğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

        TPAO Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'na, uzun süre ulaşamayan yakınları, Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki kaldığı oteli aradı. Yakınlarının bilgilendirmesi üzerine kat görevlisi Sadioğlu'nu odada ölü buldu. 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde Sadioğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Sadioğlu'nun cenazesi, otopsi için Hakkari Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın resmi 'X' hesabında da Sadioğlu'nun ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda; "Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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