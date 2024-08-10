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        Hakkari'de 6'ncı Cilo Festivali başladı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Cilo Festivali'nin (Cilo Fest) , ilk gününde trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:15
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        Hakkari'de 6'ncı Cilo Festivali başladı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Cilo Festivali'nin (Cilo Fest) , ilk gününde trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti etkinlikleri yapıldı.

        Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde, 6 yıl öncesine kadar girişi yasak olan ve adı terörle anılan İkiyaka Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri bölgesi, gerçekleştiren operasyonlarla terörden arındırıldı. Yüksekova ilçe merkezine 50, kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Sat Buzul Gölleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı kapsamında da 22 Eylül 2020'de milli park ilan edildi. Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği Cilo Festvali'ne, Hakkari'nin yanı sıra birçok ilden katılımlar odu. Bugün başlayıp, yarın sona erecek festival kapsamında katılımcılar, dün geceden itibaren çadırlarda kamp yapmaya başladı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp, kanolar ile gösteri sundu. Trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklerde doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi.

        Almanya’dan festivale katılan, Tim Schleer, “Türkiye’ye ilk kez geliyorum ve Antalya'da kalıyordum. Orada Hakkarili bir arkadaşla tanıştım. Bunun üzerine Sat Buzul Gölleri’ne gelmek istedim. Beni davet ettiler. Burası harika bir yer. Cennetten bir köşe gibi" dedi.

        Arkadaşlarıyla Şırnak’tan geldiğini anlatan İdris Gül, festival alanında yer bulabilmek için bir gün öncesinden bölgeye geldiklerini belirtirken, Mehdi Onat ise Yüksekovalı olduğunu ancak bölgeye ilk kez geldiğini söyledi. Onat, "6’ncısı düzenlenen festivale ilk kez katılıyorum. Harika bir yer ve heyecan verici. Türkiye’nin her yerinde insanlar buraya gelmeye başladı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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