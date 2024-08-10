Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Cilo Festivali'ne katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, düzenlenen Cilo Festivali'ne (Cilo Fest) katıldı. Bakan Yerlikaya bölgenin terörden temizlendiğini, düzenlenen bu festivalin ise buna atılan imza olduğunu belirterek, "Başta Mehmetçiğimiz olmak üzere İçişleri Bakanlığımızdaki güvenli birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımızla beraber, devletimiz ve milletimizle bir, beraber gece gündüz demeden kardeşliğimizi sonsuza dek sürdürme noktasında kararlıyız" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın tarafından karşılandıktan sonra ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'ndaki festival alanına geldi. Bakan Yerlikaya, burada halaylar ve çiçeklerle karşılandı. Bakan Yerlikaya, Vali Çelik'ten aldığı bilgiye göre festivale 30 bin kişinin katıldığını söyledi. Bakan Yerlikalya, 40 yıldır kardeşliğe pusu kurmaya cüret edip, gölge düşürmeye çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini, yürütülen mücadele sonrası ise bölgenin terörden temizlendiğini, düzenlenen bu festivalin de buna atılan imza olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bin yıldan beri bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimize pusu kurmaya, gölge düşürmeye cüret ediyorlar. Terörle, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz vatan topraklarında 85 milyon aziz milletimizin kardeşliğine hiç kimse ama hiç kimsenin gölge düşürmesine, pusu kurmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Terörün son çırpınışları. Ne noktaya geldiklerini görüyoruz. Hakkari'de çağlayan bu neşenin, ümidin, büyük ve güçlü Türkiye idealine nasıl sarıldığının heyecanını yaşayalım. Festival buna atılan imzadır. Başta Mehmetçiğimiz olmak üzere İçişleri Bakanlığımızdaki güvenli birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımızla beraber, devletimiz ve milletimizle bir, beraber gece gündüz demeden kardeşliğimizi sonsuza dek sürdürme noktasında kararlıyız. Allah'ın izniyle terörist devletçikleri kurmaya müsaade etmemek için gece gündüz demeden bu görkemli dağların yamaçlarında, kaç metre olursa olsun o karların, buzların olduğu zor iklimde dahi orada kardeşliğe pusu kuran kim varsa onları etkisiz hale getirmekte kararlıyız."