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        Yüksekovalı Ronahi, memleketinde futbolcu kızlar yetiştiriyor

        SİİRT'teüniversite okuduktan sonra memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen antrenör Ronahi Perihan Akgöl (23), şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:30
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        Yüksekovalı Ronahi, memleketinde futbolcu kızlar yetiştiriyor
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        SİİRT'teüniversite okuduktan sonra memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen antrenör Ronahi Perihan Akgöl (23), şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor. Yüksekova'da açtığı futbol okulunda 10'u kız 23 öğrenciye eğitim veren beden eğitim bölümü mezunu Akgöl, "Benim hayatımı değiştiren bir hocam vardı. Ben de bu çocukların hayatlarına dokunmak ve onların başarılı futbolcular olmasını istiyorum" dedi.

        Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dünyaya gelen Ronahi Perihan Akgöl, ilkokulu bitirdikten sonra devam ettiği Sabancı Ortaokulu'nda Yüksekova Belediyesi Kadın Futbol Takımı Antrenörü Metin Kandan'ın yönlendirmesi ile futbol oynamaya başladı. Okul takımına girip, başarı sağlayan Akgöl, ardından beden eğitimi bölümü okumaya karar verdi. Özel yetenek sınavı ile Siirt Üniversitesi'ne girip, beden ve spor eğitimi bölümünü kazandı. Üniversitede de futbol oynayan Akgöl, 18 yaşında itibaren de Galatasaray Kulübü bünyesinde Siirt'te faaliyet gösteren futbol okulunda antrenörlük yaptı. Mezun olduktan sonra memleketine dönüp, bir futbol okulu açan Ronahi Perihan Akgöl, şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor.

        'MEMLEKETİME DÖNMEYİ TERCİH ETTİM'

        Memleketi Hakkari'de 10'u kız 23 öğrencisine futbol eğitimi veren Ronahi Perihan, geleceğin futbolcularını yetiştirmekten büyük mutluluk duyduğunu anlattı. Bir zamanlar kız çocuklarının okula bile gönderilmediği ilçede futbola yoğun talep olduğunu ve ailelerin kız çocuklarını futbol okuluna gönderdiğini belirten Akgöl, "Futbol geçmişim ve 5 yıl antrenörlük tecrübem var. Hem profesyonel hem amatör futbol oynadım. Çalıştırdığım Siirt Üniversitesi'nin kadın futbol takımı geçen yıl şampiyon oldu. Bu tabii bana gurur veriyor. Galatasaray Futbol Okulu bünyesinde antrenörlük hayatımı sürdürebilirdim ama memleketime dönmeyi tercih ettim. Benim hayatımı değiştiren bir hocam vardı. Ben de bu çocukların hayatlarına dokunmak ve onların başarılı futbolcular olmasını istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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