Yüksekovalı Ronahi, memleketinde futbolcu kızlar yetiştiriyor

SİİRT'teüniversite okuduktan sonra memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen antrenör Ronahi Perihan Akgöl (23), şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor. Yüksekova'da açtığı futbol okulunda 10'u kız 23 öğrenciye eğitim veren beden eğitim bölümü mezunu Akgöl, "Benim hayatımı değiştiren bir hocam vardı. Ben de bu çocukların hayatlarına dokunmak ve onların başarılı futbolcular olmasını istiyorum" dedi.

Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dünyaya gelen Ronahi Perihan Akgöl, ilkokulu bitirdikten sonra devam ettiği Sabancı Ortaokulu'nda Yüksekova Belediyesi Kadın Futbol Takımı Antrenörü Metin Kandan'ın yönlendirmesi ile futbol oynamaya başladı. Okul takımına girip, başarı sağlayan Akgöl, ardından beden eğitimi bölümü okumaya karar verdi. Özel yetenek sınavı ile Siirt Üniversitesi'ne girip, beden ve spor eğitimi bölümünü kazandı. Üniversitede de futbol oynayan Akgöl, 18 yaşında itibaren de Galatasaray Kulübü bünyesinde Siirt'te faaliyet gösteren futbol okulunda antrenörlük yaptı. Mezun olduktan sonra memleketine dönüp, bir futbol okulu açan Ronahi Perihan Akgöl, şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor.