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        Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 6 çocuk babası Ferzinde Sevik (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:10
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        Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
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        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 6 çocuk babası Ferzinde Sevik (58), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğunda meydana geldi. Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Sevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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