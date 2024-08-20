Hakkari'de dağ keçisi avlayan 3 kişiye 699 bin TL para cezası

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde nesli tehlike altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisini vurup, etlerini bidona koyan 3 kişiye toplam 699 bin 236 lira para cezası kesildi.

Olay, dün Şemdinli’nin Bozyamaç köyünde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine köye giden Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) şefliği ekipleri, arazide silah sesleri duydu. Bölgeye giden ekipler, park halindeki araçta yaptıkları denetimde kaçak avcıları silahla vurdukları dağ keçisine ait etleri hazırlayıp bidona koyarken yakaladı.

DKMP Yüksekova İlçe Şube Şefliği ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 650 bin TL tazminat ile suçu üstlenen 3 kişiye kişi başı 16 bin 412 olmak üzere, toplamda 699 bin 236 TL ceza kesildi. Ayrıca elinde silah olup takozu olmayan avlakta ateş eden bir kişiye de 10 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.