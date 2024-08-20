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        Güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi; 2'si ağır, 6 yaralı

        HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:35
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        Güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi; 2'si ağır, 6 yaralı
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        HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyü yakınlarında görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada, 2'si ağır, 6 güvenlik korucusu yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Görevden dönen güvenlik korucularının olduğu Süleyman Adıyaman yönetimindeki 06 EE 5968 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişindeki şarampole devrildi. Kazada, kendisi de güvenlik korucusu olan Adıyaman ile yanındaki 5 arkadaşı yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112, AFAD, İtfaiye, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan koruculardan 2'sini durumun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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