Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim törenine katıldı (2)
BAKANLARESNAF ZİYARETİNDE BULUNDUHakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreninin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.
BAKANLARESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreninin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakanlar, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip sohbet etti. Yapılan ziyaretlerin ardında bakanlar, Yüksekova'dan ayrıldı.
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