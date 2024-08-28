Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim törenine katıldı (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreninin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakanlar, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip sohbet etti. Yapılan ziyaretlerin ardında bakanlar, Yüksekova'dan ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.