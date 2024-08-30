Yüksekova T-1 tünelinde sona gelindi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, tünelinin birinci tüpünün bitme aşamasına geldiğini söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yüksekova’yı Van-Hakkari Devlet Yolu’na bağlayan 3 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan 3 bin 965 metrelik T1 tünelinde çalışmalar sürüyor. Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indirecek olan Yüksekova T-1 tünelinin birinci tüpünde açıklamalarda bulunan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.