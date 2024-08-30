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        Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire toprağa verildi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), memleketi Hakkari'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:20
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        Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire toprağa verildi
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), memleketi Hakkari’de toprağa verildi.

        Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da yapan hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hanım Kaya Orakçı, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari’ye getirildi. Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla Orakçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Cenazeye Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yakınları ve sağlık çalışanları da katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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