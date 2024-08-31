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        İran sınırında mayına basan at öldü, sahibi yaralı

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesi, İran sınırında Mirza Çakmak (50), atının bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:00
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        İran sınırında mayına basan at öldü, sahibi yaralı
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        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesi, İran sınırında Mirza Çakmak (50), atının bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Malzeme yüklü at da olay yerinde öldü.

        Olay, öğle saatlerinde Mağaraönü köyü yakınlarında meydana geldi. Mirza Çakmak, iddiaya göre, İran sınırındaki üs bölgesine malzeme götürmek için yola çıktı. Çakmak'ın malzeme yüklü atı, boş arazide daha önceden döşenen mayına bastı. Mayının patlaması sonucu at olay yerinden öldü, Çakmak yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak'ın tedavisi sürüyor. Oğlu Hamza Çakmak, mayının infilak etmesiyle babasının yaklaşık 6 metre savrulduğunu belirterek, "Üs bölgesinden babamı arayıp, kereste ve erzak istediler. Babam önce erzakı götürdü, geri döndü. Daha sonra keresteleri ata yükleyip, tekrar yola çıktı. Yola koyulup ilerlerken at, mayına bastı. Patlamayla birlikte at, kereste ve babam 6 metre savruldular. Allah'tan keresteler olduğu için babam sadece sol tarafından yaralandı. Atı olay yerinde ölürken, babam hastaneye kaldırıldı" dedi.

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