6 yıllık evlat hasretini bitiren dördüzler, okula başladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Nurten-Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasretini sonlandıran 3'ü erkek, 1'i kız olan dördüzleri okula başladı.

Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 6 yıl evlat hasreti çeken Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 5 yıl önce, dördüz bebekleri oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 haftalık olarak dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız bebek, bir süre tedaviye alındı. 2 aylık tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan bebeklere Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimleri verildi. Dördüz kardeşler, bugün okula başladı. Berber salonu işleten babaları Nurettin ile anneleri Nurten Bartın tarafından TOKİ Anaokulu'na getirilen dördüzlerin heyecanlı oldukları gözlendi. Bartın çifti de büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.