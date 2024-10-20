İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kadın toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı inşaatta asansör boşluğuna düşen Hülya Düzen'in (50) cenazesi, toprağa verildi. Onu kurtarmaya çalışırken aynı yere düşüp ağır yaralanan eşi Emirhan Düzen'in (58) ise yoğum bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi’nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Hülya Düzen, henüz 2 katı yapılan bina inşaatında bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay götürdü. Bu sırada Hülya Düzen, asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak yanına gitmek isterken dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hülya Düzen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Emirhan Düzen'in ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.