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        Hakkari'de yol çalışması sırasında minibüsün üzerine kaya parçaları düştü

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:10
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        Hakkari'de yol çalışması sırasında minibüsün üzerine kaya parçaları düştü
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        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Minibüste hasar oluştu.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Şemdinli- Derecik kara yolunun 18'inci kilometresindeki Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol genişletme çalışmaları sırasında, hareket halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. İçinde 5 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 LB 961 plakalı minibüste hasar oluştu. Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesinden sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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