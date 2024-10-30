Hakkari'de uyuşturucudan aranan firari hükümlü, yakalandı
HAKKARİ'de, uyuşturucudan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.
HAKKARİ'de, uyuşturucudan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.I., jandarmanın yol kontrolleri sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Yüksekova ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.I., Yeniköprü Jandarma Kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen firari hükümlü İ.I., adliyeye sevkinin ardından Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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