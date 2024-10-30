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        Hakkari'de uyuşturucudan aranan firari hükümlü, yakalandı

        HAKKARİ'de, uyuşturucudan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:05
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        Hakkari'de uyuşturucudan aranan firari hükümlü, yakalandı
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        HAKKARİ'de, uyuşturucudan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.I., jandarmanın yol kontrolleri sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Yüksekova ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.I., Yeniköprü Jandarma Kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen firari hükümlü İ.I., adliyeye sevkinin ardından Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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