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        Hakkari'de minibüs takla attı; 4 yaralı

        HAKKARİ-Çukurca kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:45
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        Hakkari'de minibüs takla attı; 4 yaralı
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        HAKKARİ-Çukurca kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 HR 630 plakalı minibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari ve Çukurca devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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