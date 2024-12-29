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        Yüksekova'da çocuklar 'tepsi' ile kaydı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:05
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        Yüksekova'da çocuklar 'tepsi' ile kaydı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonunu fırsata çeviren çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

        Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası buzla kaplanan yollar sürücüler için çileye dönüşürken, çocuklar için de eğlence kaynağı oldu. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar Esenyurt Mahallesi'ndeki yolu, buz pistine çevirdi. Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Kar topu da oynayan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Tepsiyle kayan Eda Babat, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Hafta sonumuzu kayak yaparak geçiriyoruz. Bizim için eğlence kaynağı oldu. Birçok arkadaşımız evlerinde getirdikleri yemek tepsisi, kızak, naylon ve bidonlarla yokuştan aşağıya doğru kayıyor. Hep birlikte eğlenip mutlu oluyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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