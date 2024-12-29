Yüksekova'da çocuklar 'tepsi' ile kaydı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonunu fırsata çeviren çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası buzla kaplanan yollar sürücüler için çileye dönüşürken, çocuklar için de eğlence kaynağı oldu. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar Esenyurt Mahallesi'ndeki yolu, buz pistine çevirdi. Çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Kar topu da oynayan çocuklar keyifli zaman geçirdi.