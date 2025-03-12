Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Irak'taki depremde sınır köyünde 20 evde hasar oluştu

        IRAK'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak'taki depremde sınır köyünde 20 evde hasar oluştu
        ABONE OL

        IRAK'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı sınır köyü Yeşiltaş'ta yaklaşık 20 ev ağır hasar aldı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Irak'ın Erbil kentinde dün saat 21.03'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari merkez ve Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi. Bu ilçelerde yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, Yüksekova ilçesinin Irak sınırı hattındaki Yeşiltaş köyündeki bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlak oluştu ya da kısmen yıkıldı. Bölgeye giden AFAD ekipleri, ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yaptı. 80 haneli köyün yaklaşık 20 hanesinde hasar olduğu belirtildi.

        'EVİMİN BİR DUVARI TAMAMEN YIKILMIŞ'

        Köylülerden Kerimhan Baykal, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirdiklerini belirterek, "İftar için yakınımızın evinde misafirlikteydik. Depremle birlikte kendimizi dışarı attık. Komşularımızın evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Kendi evimize geldiğimizde ise evimin bir duvarı tamamen yıkılmıştı. Çok şükür can kaybı yok, ama evlerde maddi hasar var. Diğer odalarda çatlaklar var" dedi. Zeynep Bafra is deprem ile birlikte kendilerini dışarı attıklarını ve o anda büyük bir korku yaşadıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu

        Benzer Haberler

        Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi (2)
        Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi (2)
        Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi
        Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi
        GÜNCELLEME - Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem
        Yüksekova'da 5 metreyi aşan karla mücadele
        Yüksekova'da 5 metreyi aşan karla mücadele
        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor
        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor
        Köpeklerin saldırısında kızını kaybeden baba, sahipsiz hayvanların toplatıl...
        Köpeklerin saldırısında kızını kaybeden baba, sahipsiz hayvanların toplatıl...