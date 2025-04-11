Kayıp kadını, 130 kişilik ekip arıyor

HAKKARİ'de komşularının kayıp ihbarında bulunduğu Feleknaz Keskin (60) için dün başlatılan arama çalışmaları, 130 kişilik ekiple sürüyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin için 9 Nisan gece saatlerinde komşuları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Keskin'in bulunması için dün bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 130 kişilik ekip, çalışmalarını Keskin'in eşi İbrahim Keskin'in geçen yıl nisan ayında akıntıya kapılıp hayatını kaybettiği Katramas Deresi ve çevresindeki arazide yoğunlaştırdı. Şu ana kadar sonuç alınamayan aramalara, bugün Siirt AFAD İl Müdürlüğü’nden gelen 4 kişilik su üstü arama kurtarma ekibi ile Van Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 4 kişilik dalgıç polis timinin de katıldığı belirtildi. Ekipler hem dere içinde hem de çevresindeki ağaçlık alanda detaylı tarama yaparken, Keskin’in yakınları ve çok sayıda vatandaş da arama çalışmalarını yakından takip ederek destek oluyor.