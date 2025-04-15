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        Yüksekova'da kar yağışı; köy yolları kapandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:05
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        Yüksekova'da kar yağışı; köy yolları kapandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

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