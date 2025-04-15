Yüksekova'da kar yağışı; köy yolları kapandı

Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

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