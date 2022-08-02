Çukurca'da çiftçiler ağaç üzerinde yaban domuzu nöbeti tutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurca'da çiftçiler ağaç üzerinde yaban domuzu nöbeti tutuyor

AA

Çukurca'da çiftçiler ağaç üzerinde yaban domuzu nöbeti tutuyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, yaban domuzlarının çeltik ve susam tarlalarına zarar vermemesi için ağaçların üzerine tahtadan yaptıkları gözetleme alanlarında nöbet tutuyor.

İlçe merkezi ve köylerde yaban domuzlarının çeltik, susam gibi tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, tarlalarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Ekili arazilerin üzerine şeritler çekerek hayvanların çıkan sesten korkmasını sağlamaya çalışan çiftçiler, ağaçların üzerine tahtadan yaptıkları alanlarda da dönüşümlü olarak tarlaların güvenliğini sağlıyor.

Tehlikeye aldırış etmeden yerden yaklaşık 10 metre yükseklikteki gözetleme alanlarına çıkan çiftçiler, günün ilk ışıklarına kadar tarlalara hakim noktalarda nöbet tutuyor.

El feneri ve telefon ışıklarıyla arazilerin çevresini dolaşan, zaman zaman av tüfeğiyle havaya ateş açıp hayvanları uzaklaştırmaya çalışan çiftçiler, hasat dönemine kadar yaklaşık 4 ay bu yöntemle ürünlerini korumaya çalışıyor.

- "İlgili yerlerden izin alarak nöbet tutuyoruz"

Çiftçilerden Abdurrahman Özer, AA muhabirine, tarlasına ektiği çeltiğe domuzların zaman zaman zarar verdiğini söyledi.

Daha çok zarar yaşamamak için ağacın tepesinde tahtadan yaptığı yerde nöbet tuttuğunu belirten Özer, şunları aktardı:

"Her akşam saat 9'da gelip sabah 4'e kadar kalıyorum. Bu nöbetimiz eylülün sonuna kadar devam edecek. Domuzlar çok arttı. Sürü halinde geziyorlar. Biz de bunu yapmaya mecburuz. İlgili yerlerden izin alarak nöbet tutuyoruz. Hayvanlar hasat döneminde de ürünü yiyor. Tarlayı ekip bu hale getirinceye kadar çok emek harcadık. Nöbet tutmazsak hasat alamayız ve çabamız boşa gider. Ağaca tırmanmak zorlu oluyor. Çünkü kaldığımız yer yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunuyor."

Mustafa Güneş de ilçede son dönemlerde ağırlıklı olarak susam ve çeltik ekildiğini söyledi.

Güneş, "Domuzların sayısı fazla ve ürünlere zarar veriyorlar. Bu nedenle nöbet tutma zorunluluğu oluşuyor. Nöbet tutmazsak ürün alamayız. Biz de ağaçların tepelerinde yer yapıyoruz. Domuz, ayı, kurt ve yılan gibi hayvanlara karşı kendimizi korumaya alıyoruz. Burada araziyi daha net görebiliyoruz. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. 2-3 kişi beraber kalıyoruz. Gündüz de dönüşümlü olarak nöbete devam ediyoruz. Bu süreç yaklaşık 4 ay sürüyor." diye konuştu.

Tarlalara ektikleri ürünlerin hasadını 2 ay sonra yapacaklarını anlatan Mesut Yaşar da ürünleri tarladan taşıyıncaya kadar nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ağaçların üzerinde daha güvende olduklarını bildiren Yaşar, "Yabani hayvanların tarlalara zarar vermemesi için nöbet tutuyoruz. Domuzlar özellikle pirince çok zarar veriyor. Ayılar da hem susama hem de asma bahçelerine zarar veriyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de dağ keçisi sürüsü yola indi
YEREL HABERLER Hakkari'de dağ keçisi sürüsü yola indi
İşçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi
YEREL HABERLER İşçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi
Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı
Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol
YEREL HABERLER Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol
Hakkari’de 20 bin kişiye farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Hakkari’de 20 bin kişiye farkındalık eğitimi
Hakkari'de yasaklama kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de yasaklama kararı
Yüksekova ‘Fen Lisesi’ne kavuştu
YEREL HABERLER Yüksekova ‘Fen Lisesi’ne kavuştu
Kilolarca altın takılan Hakkari’de hediyesiz düğün Hakkarili Seyitoğlu ailesi, düğünlerinde takı ve hediye kabul etmedi
YEREL HABERLER Kilolarca altın takılan Hakkari’de hediyesiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.