Vali Akbıyık, yapımı devam eden yurt binasında incelemelerde bulundu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımına başlanan 1250 öğrenci kapasiteli yurdun binasında inceleme yaptı.

Akbıyık, Merzan Mahallesi'nde yapımı devam eden binayı gezerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması beklenen binanın yıl sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Akbıyık'a ziyaretinde Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

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