Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı 1. lige yükseldi

HAKKARİ (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımının, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligine yükseldiği bildirildi.

Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek, yaptığı açıklamada, 2017'de kurulan ve 5 yıldır voleybol erkekler 2. liginde mücadele eden takımın bölgede 3 kez şampiyon olarak play-offa çıkma başarısı gösterdiğini belirtti.

Kız ve erkek takımlarının alt yapısının güçlenmesi ile çocuk ve gençlerin voleybola olan ilgisinin arttığını aktaran Şimşek, "2022-2023 sezonunda federasyonumuzun da uygun görmesi ile ilimizi Alparslan Endüstri Erkekler 1. Liginde temsil edeceğiz. Hakkari'nin başarısı için ter dökeceğimiz bu alanda bir çok genç sporcumuza rol model olacak takımımıza halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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