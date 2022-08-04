Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı 1. lige yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı 1. lige yükseldi

AA

Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı 1. lige yükseldi

HAKKARİ (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımının, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligine yükseldiği bildirildi.

Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek, yaptığı açıklamada, 2017'de kurulan ve 5 yıldır voleybol erkekler 2. liginde mücadele eden takımın bölgede 3 kez şampiyon olarak play-offa çıkma başarısı gösterdiğini belirtti.

Kız ve erkek takımlarının alt yapısının güçlenmesi ile çocuk ve gençlerin voleybola olan ilgisinin arttığını aktaran Şimşek, "2022-2023 sezonunda federasyonumuzun da uygun görmesi ile ilimizi Alparslan Endüstri Erkekler 1. Liginde temsil edeceğiz. Hakkari'nin başarısı için ter dökeceğimiz bu alanda bir çok genç sporcumuza rol model olacak takımımıza halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi değerlendirme ...
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Vali Akbıyık, yapımı devam eden yurt binasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, yapımı devam eden yurt binasında ...
Bacağı kangren olan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Bacağı kangren olan köpek tedavi altına alındı
Vali Akbıyık, KYK inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, KYK inşaatında incelemelerde bulundu
Hakkari'de 'Buz Devri' filmi izletildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 'Buz Devri' filmi izletildi
Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı
YEREL HABERLER Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Merzan Mahallesi sakinlerinden sulama suyu havuzu talebi
YEREL HABERLER Merzan Mahallesi sakinlerinden sulama suyu havuzu ...
Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucularının ...
Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi ...
Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma
Çukurca'da çiftçiler ağaç üzerinde yaban domuzu nöbeti tutuyor
YEREL HABERLER Çukurca'da çiftçiler ağaç üzerinde yaban domuzu ...
Hakkari'de dağ keçisi sürüsü yola indi
YEREL HABERLER Hakkari'de dağ keçisi sürüsü yola indi
İşçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi
YEREL HABERLER İşçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.