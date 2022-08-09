Öğretmen ve öğrenciler bostanda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde görev yapan öğretmenler, öğrencilerle okulun önünde oluşturdukları bostandan ürün almaya başladı.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamındaki Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerinin toprakla iç içe olmaları, çocukların sebze ve meyve yetiştirme sürecini uygulamalı olarak öğrenmeleri için çalışma başlattı.

İdarenin de desteğiyle okulun önündeki kullanılmayan sulak alanı değerlendirmeye karar veren öğretmenler, etrafına tel örgü çektikleri 1200 metrekarelik alanı toprak taşıyarak bostana dönüştürdü.

İlkbaharda meyve ve sebze fidelerini toprakla buluşturan, destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) devam eden öğrencilerle bostanın bakımını yapan öğretmenler, yetiştirdikleri domates, salatalık, biber, soğan, ayçiçeği, kabak, fasulye, karpuz ve kavunları köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

- "Çocukların toprağa dokunmadıklarını fark ettik"

Okul Müdürü Erdem Toktamış, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği proje ile okulun önündeki sulak alanı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Öğretmenlerin getirdiği fidanları bahçeye dikerek işe başladıklarını belirten Toktamış, "Sonra alanımızın müsait olduğunu görünce bahçe oluşturduk. Öğrencilerimizle beraber biber, domates, salatalık, karpuz, mısır, ayçiçeği ektik. Şu an bazı ürünlerimizi hasat etmeye başladık." dedi.

Öğrencilerin yaz tatili döneminde de haftanın belirli günlerinde okula gelerek kurs gördüğünü anlatan Toktamış, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz teneffüs aralarında da bu ürünleri yıkayıp yiyebiliyorlar. Komşular faydalanıyor. İhtiyaç sahibi aileler gelip bahçemizden ürünleri alabiliyorlar. Sulamasını biz, öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte yapıyoruz. Bahçede yerli tohumları kullandık. Ulaşamadığımız tohumları da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettik. Ne kadar köy okulu olsak da çocukların toprağa dokunmadığını fark ettik. Yeni okul modellerinde bu tür alanların olması, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrenci bizim için ne kadar değerliyse, öğrencinin yetiştirdiği bitki de öğrenci için o kadar değerli oluyor. Bu çalışmayla ayrıca üretimin ne kadar değerli olduğunu da göstermek istedik."

- "Ürünlerin yetiştiğini görmek mutlu ediyor"

Öğretmenlerden Aygül Çakto da bahçede yetişen ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle bahçede verimli vakit geçirdik. Çocuklarımız da ürünleri keyifle topladı. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak bu süreci öğrendikleri için verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çocuklar burada toprağa dokunuyor, hissediyor ve ürünü kendi toplayıp evinde tüketiyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Yüsra Nur Özcanan ise köyde olmalarına rağmen birçok çocuğun bahçeye girmediğini, toprağa dokunmadığını dile getirdi.

İlk etapta tohumları toprakla buluşturduklarını anlatan Özcanan, "Burada toprakla iç içe olduk. Bizim için çok iyi oldu. Ekim ve üretim işlemini yaparak öğrendik. Öğretmenlerimizle gelip burada istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz. Bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine de gönderiyoruz. Öğretmenlerimiz nasıl bizim başarılarımızdan mutluluk duyuyorsa, biz de ektiğimiz ürünlerin yeşerdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakini Fikret Bafra da köydekilerin bahçeden faydalanabildiğini söyleyerek, "Allah tüm öğretmenlerimizden razı olsun. Çok güzel bir bahçe olmuş. Burada birçok ürün var. Bu çalışmadan çok memnunuz." dedi.

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