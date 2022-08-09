Öğretmen ve öğrenciler bostanda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrenciler bostanda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

AA

Öğretmen ve öğrenciler bostanda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde görev yapan öğretmenler, öğrencilerle okulun önünde oluşturdukları bostandan ürün almaya başladı.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamındaki Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerinin toprakla iç içe olmaları, çocukların sebze ve meyve yetiştirme sürecini uygulamalı olarak öğrenmeleri için çalışma başlattı.

İdarenin de desteğiyle okulun önündeki kullanılmayan sulak alanı değerlendirmeye karar veren öğretmenler, etrafına tel örgü çektikleri 1200 metrekarelik alanı toprak taşıyarak bostana dönüştürdü.

İlkbaharda meyve ve sebze fidelerini toprakla buluşturan, destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) devam eden öğrencilerle bostanın bakımını yapan öğretmenler, yetiştirdikleri domates, salatalık, biber, soğan, ayçiçeği, kabak, fasulye, karpuz ve kavunları köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

- "Çocukların toprağa dokunmadıklarını fark ettik"

Okul Müdürü Erdem Toktamış, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği proje ile okulun önündeki sulak alanı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Öğretmenlerin getirdiği fidanları bahçeye dikerek işe başladıklarını belirten Toktamış, "Sonra alanımızın müsait olduğunu görünce bahçe oluşturduk. Öğrencilerimizle beraber biber, domates, salatalık, karpuz, mısır, ayçiçeği ektik. Şu an bazı ürünlerimizi hasat etmeye başladık." dedi.

Öğrencilerin yaz tatili döneminde de haftanın belirli günlerinde okula gelerek kurs gördüğünü anlatan Toktamış, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz teneffüs aralarında da bu ürünleri yıkayıp yiyebiliyorlar. Komşular faydalanıyor. İhtiyaç sahibi aileler gelip bahçemizden ürünleri alabiliyorlar. Sulamasını biz, öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte yapıyoruz. Bahçede yerli tohumları kullandık. Ulaşamadığımız tohumları da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettik. Ne kadar köy okulu olsak da çocukların toprağa dokunmadığını fark ettik. Yeni okul modellerinde bu tür alanların olması, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrenci bizim için ne kadar değerliyse, öğrencinin yetiştirdiği bitki de öğrenci için o kadar değerli oluyor. Bu çalışmayla ayrıca üretimin ne kadar değerli olduğunu da göstermek istedik."

- "Ürünlerin yetiştiğini görmek mutlu ediyor"

Öğretmenlerden Aygül Çakto da bahçede yetişen ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle bahçede verimli vakit geçirdik. Çocuklarımız da ürünleri keyifle topladı. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak bu süreci öğrendikleri için verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çocuklar burada toprağa dokunuyor, hissediyor ve ürünü kendi toplayıp evinde tüketiyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Yüsra Nur Özcanan ise köyde olmalarına rağmen birçok çocuğun bahçeye girmediğini, toprağa dokunmadığını dile getirdi.

İlk etapta tohumları toprakla buluşturduklarını anlatan Özcanan, "Burada toprakla iç içe olduk. Bizim için çok iyi oldu. Ekim ve üretim işlemini yaparak öğrendik. Öğretmenlerimizle gelip burada istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz. Bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine de gönderiyoruz. Öğretmenlerimiz nasıl bizim başarılarımızdan mutluluk duyuyorsa, biz de ektiğimiz ürünlerin yeşerdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakini Fikret Bafra da köydekilerin bahçeden faydalanabildiğini söyleyerek, "Allah tüm öğretmenlerimizden razı olsun. Çok güzel bir bahçe olmuş. Burada birçok ürün var. Bu çalışmadan çok memnunuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova Dilimli Barajı'ndaki su seviyesi, 30 metre düştü
YEREL HABERLER Yüksekova Dilimli Barajı'ndaki su seviyesi, 30 metre ...
Özel harekat polisinin yetiştirdiği judocu kuzenler, Balkan Şampiyonası'nda madalya peşinde
YEREL HABERLER Özel harekat polisinin yetiştirdiği judocu kuzenler, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.