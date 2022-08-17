Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi

Nezleye iyi gelen şeyler ve doğal çözümler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açık hava sineması etkinliğinde çocuk ve vatandaşlarla film izledi.

Hakkari Belediyesinin "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlediği kültür ve sanat faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Akbıyık, çocuk ve vatandaşlara mısır ikram etti.



Daha sonra katılımcılarla film izleyen Akbıyık, bu tür etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.