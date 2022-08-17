Hakkari Üniversitesi öğrencisinin hazırladığı proje Teknofest finalinde yarışacak

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Alparslan Erzurumlu ve takım arkadaşlarının, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) katılacağı bildirildi.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamada, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Alparslan Erzurumlu ve takım arkadaşlarının, orman yangınlarının kısa sürede söndürülmesi ve meydana gelen hasarın en aza indirilmesi için "Ateş Kapanı" projesini hazırladığı belirtildi.

Danışmanlığını Çölemerik Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünden doktor öğretim üyesi Sami Şit'in yaptığı projenin, Afet Yönetimi kategorisinde TEKNOFEST'in finallerinde yarışmaya hak kazandığı aktarıldı.







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