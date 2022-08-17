Hakkari Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97,1'e ulaştı

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HAKKARİ (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Hakkari Üniversitesindeki doluluk oranı yüzde 97.1'e ulaştı.



Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Hakkari Üniversitesine verilen özel yetenek bölümleri dışındaki 1395 kontenjandan 1354'ü doldu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitesinin kurulduğu günden beri nitelikli akademik ve idari kadrosuyla her geçen gün geliştiğini belirtti.

Üniversitedeki doluluk oranının yüzde 100'e yakın olmasından mutluluk duyduklarını aktaran Pakiş, üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik ederek, kayıt işlemlerinin elektronik ve şahsen başvuru ile yapılabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin kayıt işlemlerini e-devlet şifresiyle 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden yapabileceklerini bildiren Pakiş, şunları kaydetti:

"İşlemler, www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında açılacak olan üniversite e-kayıt seçeneği tıklanarak gerçekleştirilebilecektir. E-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde ayrıca üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Online kayıt yapamayan öğrenciler lise diploması ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını şahsen yaptıracaklardır."





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