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Yüksekova'da tescilli "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi

AA

Yüksekova'da tescilli "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen ve coğrafi işaret tescil belgesi verilen "Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı ve sertifika töreni düzenlendi.

İpek Yolu'ndaki üretici firmaya ait süt fabrikasının önünde gerçekleştirilen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatırımlarla değişip dönüşen ilçeye yönelik uzun vadeli projelerinin olduğunu belirten Akbıyık, "Yüksekova'nın çok potansiyeli var. Biz de bu yönde desteklerimizi sürdürüyoruz. Birçok ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Hakkari'nin bütün ilçelerinin potansiyeline göre projeler üretip desteklerimizi devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit de ilçenin tarım ve hayvancılık alanında yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, ilçeye has diğer ürünler için de bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini aktardı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ise 2019'da tescil başvurusunda bulundukları Çirek Peyniri'ni 5 ay önce coğrafi işaretli ürün olarak tescillediklerini, 10 ürün için de başvuru sürecini başlattıklarını aktardı.

Fabrika sahibi Necip Baskın ise peynirin ilçede uzun yıllardır elde edildiğini ifade etti.

Fabrika yetkililerine sertifika verilmesiyle son bulan toplantıya Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve girişimciler katıldı.


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