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Hakkari'de yenileme çalışmalarıyla okulların çehresi değişiyor

AA

Hakkari'de yenileme çalışmalarıyla okulların çehresi değişiyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ile kent genelindeki 70 okulda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla öğrenciler daha nezih ortamlarda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığının, ülke genelinde okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Hakkari ve ilçelerinde 70 ilk ve ortaokul iyileştirme programına alındı.

Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatılan okulların dış cepheleri ile iç bölümlerinin büyük kısmı yenilendi.

Öğrencilere daha iyi ortamda ders yapma imkanı sunulacak okullarda atölye, kütüphane ve spor tesislerinin de güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Üzümcü köyünde yapılacak yaşam merkezi ve diğer okullardaki yenileme çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in söz konusu projeyi yakından takip ettiğini söyledi.

Kentte bu çerçevede 70 okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Gür, "Okulların ıslak zemininden, çatısına, elektrik sisteminden daha donanımlı hale gelmesine kadar her alanda çalışma yapılıyor. Bununla çocuklarımızın kendi evlerinde olmayan imkanlara okulda sahip olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine, onların eğitimindeki başarılarına katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bu yıl 25 öğrencimiz tıp fakültesine yerleşti"

Kentte Vali İdris Akbıyık'ın himayesinde eğitime yönelik ciddi projeler yürüttüklerini anlatan Gür, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarla okulların çehresini değiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde 'benim okulum değişmiş, benim okulum yenilenmiş, benim okulum güzelleşmiş' desin istiyoruz. Çocuk okulunu sevsin, okuluyla bütünleşsin. Çalışmaların büyük kısmı 12 Eylül'e kadar bitmiş olacak. Var olan küçük çalışmalarımız da devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim dönemine fiziksel açıdan ve eğitimdeki başarı bakımından çok daha güçlü giriyoruz."

Kent merkezi ve ilçelerdeki 5 köyde yaşam merkezleri açacaklarını bildiren Gür, yetişkinlere, velilere ulaşarak köylerde ihtiyaç duydukları mesleki eğitimi vermeye çalıştıklarını aktardı.

Gür, velilere tarımsal faaliyetlerde, hayvancılık alanında kendilerini geliştirebilecekleri, kültürel değerleri öğrenebilecekleri imkanlar yaratmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşam merkezlerimiz 1 Eylül'de bitmiş olacak ve köylerimizin gelişimine ciddi katkı sunacak. Hayvancılık, tarımsal faaliyetler, kişisel gelişim, dikiş nakış, alanlarında Halk Eğitimi Merkezi ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortak yürüteceğimiz kurslar olacak. Bunların sayısını artıracağız. Hakkari ve ilçelerinde 43 köy okulunda çeşitli kurslar açtık. Bu çalışmalar eğitimin kalitesine de yansıyor. Bu yıl 25 öğrencimiz tıp fakültesine yerleşti. Çok ciddi bir başarı. Başta Sayın Valimize, sahada koşan, eğitim adına güzel hikayelerin yazılmasına vesile olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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