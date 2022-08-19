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Hakkarili güreşçiler, kamp kurdukları 2 bin 500 rakımlı mezrada müsabakalara hazırlanıyor

AA

Hakkarili güreşçiler, kamp kurdukları 2 bin 500 rakımlı mezrada müsabakalara hazırlanıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı mezrada kamp kuran 18 güreşçi lastik, balyoz, merdiven, tahtadan kızak, kütük, ot balyaları ve taşlarla antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli güreş antrenörleri Ahmet Yunus Yiğit ve İshak Altıntaş'ın güç depolamaları ve kondisyonlarını güçlendirmelerini istediği sporcular, kurumun desteğiyle Armutdüzü köyü Korunak mezrasına götürüldü.

Mezrada yaşayan Aydın Altıntaş'ın evine yerleşen yaşları 11-17 arasında değişen sporcular, antrenörleri Yiğit ve Altıntaş'ın eşliğinde kamp kurarak ulusal müsabakalar için antrenman yapmaya başladı.

Evin yakınındaki alanda sabah saatlerinde antrenmanlara başlayan güreşçiler, ayrıca kitap okuyup zeka geliştirici oyunlarla zamanlarını verimli değerlendiriyor.


- Sami Keskin: "Geçen hafta da sporcularımızı kamp için başka yere göndermiştik"

Sporcuları ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, yaptığı açıklamada, gençlerin zorlu coğrafyada doğayla iç içe antrenman yaptıklarını söyledi.

Sporculara destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Keskin, "Sporcularımızı Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Geçen hafta da sporcularımızı kamp için başka yere göndermiştik. Burada çok ciddi bir çalışma ve emek var. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sabahın 5'inde kalkıp antrenman yapıyorlar. Kahvaltıdan sonra kitap okuma ve zeka geliştirme oyunları oynuyorlar. Yüksekova'da spor yaygınlaşıyor. Çeşitli branşlarda sporcu yetiştiriyoruz. Allah'ın izniyle Yüksekova sporla anılan bir şehir olacak." diye konuştu.

Güreş antrenörü Ahmet Yunus Yiğit de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk etapta sporcu bulmakta zorluk yaşadıklarını fakat diğer antrenörlerle çocukları spora yönlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, "60'a yakın aktif sporcumuz var. Bunlardan başarılı ve gelecek vadeden 18 sporcumuza yönelik 2 bin 500 rakımda 15 günlük kamp düzenledik. Gençlik ve İlçe Müdürlüğü de bize imkan sağladı. Kızağımız, taşlarımız, kütük, ot balyaları ve merdiven var. Zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Yüksek irtifada çocukların nefesi daha çok açılıyor. O yüzden burayı tercih ettik. Sporcularımız burada güç depoluyor, onların dayanıklılığını sağlıyoruz. Antrenmanlarımız kuvvet, sürat, dayanıklılık ve çabukluk üzerine geçiyor. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip uluslararası şampiyonalarda bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Jir Aras Kızıldoğan ise yüksek rakımlı bölgede antrenmanlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Burada kızakla birbirimiz çekiyoruz, balyozla lastiğe vuruyoruz, kütükleri kaldırıp indiriyoruz, koşu yapıyoruz, kitap okuyoruz ve zeka oyunları oynuyoruz. Türkiye ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreç bizim için çok değerli ve güzel geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculara evini açan Aydın Altıntaş da sporculara yardımcı olmak için evini açtığını belirterek, "Çocukların çalışmalarına bakıyorum. İhtiyaçları olunca onlara yardımcı oluyorum. Sporcularımızı çok seviyorum. Onlara malzeme getiriyorum, yemek yapıyorlar. Zamanları burada güzel geçiyor. Ben de onları burada gördüğüm için keyifliyim." diye konuştu.

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