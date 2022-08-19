Hakkari'de erkeklere "kadına şiddetle mücadele" anlatıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "kadına yönelik şiddetle mücadele" etkinlikleri kapsamında erkeklere broşür dağıtıldı.

Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı bilincin artırılması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla hazırlanan broşürler, görevlilerce şehir merkezinde vatandaşlara dağıtıldı, şiddete karşı mücadelenin önemi anlatıldı.

Vatandaşlar, çalışmaların çok anlamlı olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.

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