Hakkari'de cami ve taziye evinin temeli atıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde cami ve taziye evinin temeli törenle atıldı.

Durankaya Belediyesi ve Kocaeli Gebze Belediyesinin "Kardeş Belediye Projesi" kapsamında Yenimahalle Dağsu semtinde inşa edilecek cami ve taziye evi için çalışmalara başlandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda gelişmelerin yaşandığını, çok güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Temelini attıkları cami ve taziye evinin hayırlı olmasını dileyen Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari tarihinin en büyük kalkınmasını, gelişmesini ve hizmetini yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkarilere verdiği değer, bizlere tanımış olduğu pozitif ayrımcılık, bakanlarımızın desteğiyle inanılmaz hizmetler yapılıyor. Hakkari gelişiyor, kalkınıyor, dönüşüyor. Hakkari'nin eski imajı bitti. Terör inşallah önümüzdeki günlerde tam manasıyla gündemimizden çıkacak. Hakkari artık yapılan hizmetler, festivaleler ve organizasyonlarla anılıyor. Çok güzel hizmetler hayata geçiyor. Yüksekova'da şu an 3 bin 300 TOKİ konutumuz vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Organize Sanayi Bölgesi bakanlık tarafından kabul edildi."

Eğitimde de çağ atladıklarını ifade eden Akbıyık, "Tüm göstergeler ortada. Geçen yıl 19, bu yıl da 25 öğrenci tıp fakültesini kazandı. Yurt dışına ilk defa öğrenci gönderdik. 43 okul ve öğretmenevleri yaptık. Eğitim hem nitelik hem de nicelik olarak değişiyor. Çocuklarımız terörle, şiddetle anılmayacak. Hepsi bu ülkede söz sahibi, doktor, mühendis, bilim adamı ve yönetici olacak." diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ülke toprağının her karışının kendileri için aynı önemde olduğunu belirtti.

Gebze'nin Türkiye ihracatının yüze 16'sını gerçekleştiren, 81 ilden insanların yaşadığı bir ilçe olduğunu aktaran Büyükgöz, şöyle konuştu:

"İnancımızın mihmandarlığını yapan mekanlar bizim için önceliklidir. Bir yerde minareyi görüyorsanız orası İslam beldesi ve Müslümanların yaşadığı yerdir. Orada emin bir şekilde selam verebilir, insanlardan güzel bir muamele görebilirsiniz. Buraya cami ve taziye evinin temel atma törenine katılmaya geldik. Cami ve taziye evinin yapımında emeği geçen herkse teşekkür ederim."

Durankaya Beldesi Belediye Başkanı İsmail Demirci de göreve başladığı günden bu yana gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, Gebze Belediye Başkanına ve katılımcılara teşekkür etti.

Dua ve kurban kesiminin ardından temelin atıldığı programa, vali yardımcıları, Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, ilçe ve belde belediye başkanları, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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