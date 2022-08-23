Hakkari Valisi Akbıyık oyun parkının açılışını yaptı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından Sümbül Mahallesi'nde yapımı tamamlanan oyun parkının açılışını yaptı.

Akbıyık, 223 metrekare alana yapılan, oyun grubu, kondisyon aletleri, kameriye ve bankların yer aldığı parkın hayırlı olmasını diledi.



Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Sümbül Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç da mahallenin ilk kez parka kavuştuğunu dile getirdi.

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