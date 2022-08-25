Hakkari'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Derneğin Hakkari Şube Başkanı Adil Demir, gazetecilere, imam hatip okullarının geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Bu okulların ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Bu okulların mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini kınıyoruz. Bugün bu okullarda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Yapılan terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Demir ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamaya, Deniz Feneri Derneği Afet ve Saha Operasyon Müdürü Fatih Yıldız, İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Temsilcisi Harun Aşan, Hakkari Sağlık Sen Şube Başkanı Orhan Tanyürek, Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu Sözcüsü Nihat Gür ve Ensar Vakfı Başkanı İsmail Tunç katıldı.

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