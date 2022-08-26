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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Üniversitesi araştırma görevlisi "mini ekskavatör robotu" geliştirdi

AA

Hakkari Üniversitesi araştırma görevlisi "mini ekskavatör robotu" geliştirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olan Dr. Halit Hülako, doktora tezi projesi kapsamında "5 bacaklı otonom pentapot mini ekskavatör robotu" geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hülako, danışmanlığını Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Yakut'un yaptığı projede 2,5 metre genişliğinde ve 90 kilogram ağırlığında robot tasarladı.

Hülako, insanların mevcut taşıma sistemleri ile ulaşmakta zorluk çektiği alanlarda, afet bölgelerinde, aylar süren kanal kazılarında, fidan çukuru veya taşıma işlerinde bacaklı robot iş makinelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Robotun özellikleriyle ilgili bilgi veren Hülako, şunları kaydetti:

"İmalatı yapılan pentapot robotun gövde yüksekliği 1,1 metreye, genişlik ve uzunluğu 2,5 metreye ulaşabilmektedir. Toplam ağırlığı yaklaşık 90 kilogram ve 50 kilogram ağırlığı güvenli bir şekilde taşıyabilmektedir. Yüksek torklu elektrikle sürülebilen motorlar sayesinde güneş enerjisi ile enerjinin sürekliliğini sağlayabilmektedir. Yavaş hareket etmesine karşın yeterli güç üretebilmekte ve mini iş makinelerine ait zorlu görevleri yerine getirebilecektir. Robotun üzerine yerleştirilecek farklı işlevlerdeki manipülator kol sayesinde çeşitli uygulamalar yapılabilecektir."

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