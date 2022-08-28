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Kaybolan engelliler "Pusulam Polis" projesi ile daha kolay bulunacak

AA

Kaybolan engelliler "Pusulam Polis" projesi ile daha kolay bulunacak

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Pusulam Polis" projesi ile parmak izleri alınarak sisteme kaydedilen engellilere, kaybolduklarında daha kolay ulaşılması ve bu kişilerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) rahatsızlıklarından dolayı kendini ifade edemeyen ve kaybolduklarında bulundukları yerini bildiremeyecek durumdaki bireylerin olumsuz durumla karşılaşmadan kendilerine kısa sürede ulaşılması amacıyla proje hazırladı.

Kentte uygulanmaya başlanan proje kapsamında TDP ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, evleri ziyaret ederek engellilerin parmak izini alıp, kimlik ve kullandıkları ilaç bilgilerini sisteme kaydediyor.

Sisteme kaydedilen engelli bireylerin, kaybolmaları durumunda parmak izlerinden ev adreslerine ulaşılarak kısa sürede ailelerine teslim edilmesi amaçlanıyor.

- "Olumlu geri dönüşleri oldu"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Seda Köroğlu Kindar, AA muhabirine, projeyle dezavantajlı grupların yaşayabileceği mağduriyet ve problemlerin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Projeye tecrübelerinden ve yaşadıkları olaylardan yola çıkarak başladıklarını aktaran Kindar, şunları kaydetti:

"Kendini ifade edemeyen engelli ve özel eğitime tabi bireylerimizin, başta kayıp vakaları olmak üzere çeşitli mağduriyetler yaşadığını gördük. Bu yüzden böyle bir proje geliştirdik. Projemiz kapsamında tespitini yaptığımız bireyleri ikametlerinde ziyaret ediyoruz. Vasilerine projemiz hakkında bilgiler veriyoruz. Vasinin onay vermesi sonucunda parmak izini ve adres bilgilerini alıyoruz. Bireylerimizin kaybolma durumunda kayıtlı parmak izlerinden yola çıkarak en kısa sürede, sağlıklı ve güvenli şekilde yakınlarına teslim ediyoruz. İlgili kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızdan projemizle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bir süre önce kaybolan bir çocuğumuz bu proje sayesinde bulup en kısa sürede ailesine teslim ettik."

- "Bölgemiz için güzel bir çalışma"

Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli polis memuru Kübra Yücekaş da aldıkları parmak izlerini, adres bilgileriyle birlikte otomatik parmak ve avuç içi teşhis sisteminin veri tabanına kaydettiklerini belirtti.

Projenin il genelini kapsadığını ifade eden Yücekaş, "Ziyaret ettiğimiz ailelere proje hakkında bilgiler veriyoruz. Yaklaşık 1200 bireyin parmak izlerini almayı hedefliyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızdan konuyla ilgili güzel tepkiler aldık. Bölgemiz için güzel bir çalışma olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Kaybolan çocuğu polislerce bulunan Gurbet Temel de iş yaptığı sırada çocuğunun evde olmadığını fark ettiğini aktararak, "Hemen emniyet güçlerini aradım. Sağ olsunlar kısa sürede buldular. Bu çocukların olumsuzluklarla karşılaşmadan bulunması için çok iyi bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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