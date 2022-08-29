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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da yenileme çalışmaları süren okullar eğitim sezonuna hazırlanıyor

AA

Yüksekova'da yenileme çalışmaları süren okullar eğitim sezonuna hazırlanıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında iyileştirme programına alınan okullardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının, ülke genelinde okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde 7 okul iyileştirme programına dahil edildi.

Bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütülen okulların büyük bölümü yenilendi.

Öğrencilere daha iyi imkanlarda ders görme fırsatı sunulacak okulların eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Okullardaki çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, gazetecilere, ilçede ilk, orta ve lise düzeyinde 30 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten Çimşit, "Yüksekova'da son yıllarda eğitim alt yapısının güçlendirilmesi noktasında çok ciddi yatırımlar yapılıyor. 11 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bu sene eğitim ve öğretim yılının başında bu okulları faaliyete alacağız." dedi.

Bu okulların maliyetinin 120 milyon liranın üzerinde olduğunu aktaran Çimşit, şöyle konuştu:

"Amacımız bu çalışmaları iki hafa sonra başlayacak olan eğitim öğretim yılına yetiştirmek. Belki bir iki oklumuzda inşaat süreci uzayabilir ancak biz önlemlerimizi aldık. Böyle bir durumun yaşanması durumunda hiçbir öğrencimizi eğitimden mağdur etmeyeceğiz. Hızlı bir şekilde yatırımlarımız, inşaatlarımız, büyük onarımlarımız ve güçlendirmelerimiz tamamlanacak. Köylerimizde de küçük onarım çalışmalarımız devam ediyor."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ise amaçlarının nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek olduğunu ifade etti.

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