Kaymakam Kurt, öğrencilerle uygulama bahçesinde ürün topladı

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HAKKARİ (AA) - Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" ve "Sınırda Sınırsız Eğitim" projeleri kapsamında Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde oluşturulan uygulama bahçesinde öğrencilerle sebze topladı.

Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile öğrencilerin ziraat mühendisi ve öğretmenlerin eşliğinde ürün yetiştirdiği bahçeyi ziyaret etti.



Faaliyetler hakkında bilgi alan Kurt, ardından öğrencilerin özenle yetiştirdiği sebzelerden topladı.



Ortaya çıkan tablonun, sonuca ulaştıklarının göstergesi olduğunu aktaran Kurt, "2022-2023 eğitim öğretim döneminde tüm okullarımızda bunun gibi uygulama bahçesi oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız okullarımızın bahçelerini daha verimli kullanmak ve öğretmenlerimizin öğrencilerine ürün yetiştirmeyi uygulamalı olarak göstermesini sağlamaktır." diye konuştu.

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