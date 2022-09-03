Hakkari'de "sahne sırası sende" yarışması sona erdi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesince düzenlenen "sahne sırası sende" yarışması ve PES turnuvası, final etkinliğiyle son buldu.

Belediyenin "Hakkari'de Hayat Var" mottosuyla gerçekleştirdiği etkinliğin finaline kalan 4 yarışmacı, şarkılar seslendirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte jürilerin oyuyla dereceye giren yarışmacılara para ödülü, turnuvanın birincisine de hediyeler verdi.

Belediyenin düzenlediği etkinliklere halkın ilgi gösterdiğini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Akbıyık, çocuk ve vatandaşlarla halay çekti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da katıldı.



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