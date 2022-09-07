MEB Teftiş Kurulu Başkanı Çakır, Hakkari'de incelemelerde bulundu

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HAKKARİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, Hakkari'de incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakır, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü ziyaret ettikten sonra kurumun yöneticileri ile bir araya geldi.

Bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Çakır, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Çakır, ardından Tevke ve Gür ile "Çevre Dostu 1000 Okul" ve "Temel Eğitimde 10 bin Okul" projeleri kapsamında bakım, onarım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu, ziyaret ettiği bazı okulların idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Gür, ziyaretlerinden dolayı Çakır ve Tevke'ye teşekkür etti.

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