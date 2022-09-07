Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyelerince karşılanan Öncü, kent merkezine geçerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurumdaki birimleri gezerek İl Müdürü Salih Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Öncü, Aile Destek Merkezindeki çalışmaları inceledi, belediye bünyesindeki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki atölyeleri dolaştı.

Ardından Bulak, Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde şehit ailesi ve Yaşlı Destek Programı ile Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan ailelere ziyarette bulunan Öncü, daha sonra Vali Akbıyık ile makamında görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.