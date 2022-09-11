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Hakkari'nin beyzbolu "holane"nin tanıtım etkinliği düzenlendi

AA

Hakkari'nin beyzbolu "holane"nin tanıtım etkinliği düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, bölgenin geleneksel eğlencelerinden olan ve beyzbola benzerliğiyle bilinen "holane"nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tanıtım etkinliği düzenlendi.

Yüksekova Şehir Stadı'nda düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi ve güreş sporcuları, gösteri sundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sahada oyun için hazırlanan İkiyaka köylüleri ile sohbet ederek, oyun hakkında bilgi aldı, sopayla topa vurdu.

Sahada alanın oluşturulmasından sonra iki takıma ayrılan oyuncular, holane ve endeli oyununu oynadı. İlgiyle izlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Vali Akbıyık, basın mensuplarına, kentin, tarihinin en güzel günlerini yaşadığını, en büyük yatırımları aldığını, en huzurlu ve en güvenli dönemini yaşadığını söyledi.

Sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda da etkinlikler yaptıklarını belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Holane oyunu İkiyaka köylülerinin, Hakkarililerin, Yüksekovalıların yüz yıllardır oynadığı bir oyun. Biraz Amerikan beyzboluna benziyor. Kuralları farklı. Gençlerimizin, çocuklarımızın hepsi birbirinden yetenekli. Birçok branşta dereceler alıyorlar. Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın yüzde 30'u Yüksekovalı. Polisgücü Spor Kulübü sporcumuz, Balkan ikincisi oldu. İnşallah dünya şampiyonası ve olimpiyatlara da gidecek. Kadın futbol takımımız, Süper Lig'de. Yüksekova Kadın Futbol Takımı, 2. Lig'de. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Cumhuriyet tarihine denk yatırımı son 2-3 yılda yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Bakanlarımızın buraya tanımış oldukları pozitif ayrımcılıkla her gün yeni bir hizmeti, yeni bir yatırımı Hakkarililerin, Yüksekovalıların hizmetine sunuyoruz."

Oyunun oynanışı hakkında katılımcılara bilgi veren İkiyaka köyü sakinlerinden Mahir Balin ise "Oyunumuzun adı holane. İki şekilde oynuyoruz. Birinde odunla topa vuruyoruz. Oyuncular havalanan topu yakalamaya çalışıyor. Birinde de alanın içindeki oyunculara top atıyoruz. Topu vurduğumuz arkadaşlar oyunun dışında kalıyor. Takımlar 7-8 kişi oluyor. 11-12 kişi de oynayabiliyor. 1995'te biz köydeyken bu oyunu oynuyorduk. Yılda bir iki kez oynuyoruz. Amacımız çocukların da bu oyunu öğrenmesi ve oyunun gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak." diye konuştu.

Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Savat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kurum müdürleri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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