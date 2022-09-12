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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık, Balkan ikincisi Rojda Kanat'ı ödüllendirdi

AA

Vali Akbıyık, Balkan ikincisi Rojda Kanat'ı ödüllendirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan 13 yaşındaki Rojda Kanat'ı ödüllendirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, milli sporcu Kanat ve antrenörü Umut Özcan Sucu'yu makamında kabul eden Akbıyık, konuklarıyla sohbet etti.

Akbıyık, tebrik ettiği Kanat ve antrenörüne altın hediye etti, başarılarının devamını diledi.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da Kanat ve Sucu'yu tebrik ederek hediye verdi.

Ziyarette Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel de hazır bulundu.

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