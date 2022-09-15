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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu:

HAKKARİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkeyi ayrıştırmaya, parçalamaya çalışanlara, bu ülkede birbirimize kötü gözle bakmamızı sağlamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yanayız." dedi.

Bazı milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan heyetle Hakkari'ye gelen Salıcı, partisinin üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, 6'lı masayla beraber ülkede insanca, hakça bir düzen kuracaklarını söyledi.

Farklı siyasi geleneklerden 6 partinin bir araya geldiğini belirten Salıcı, "Ben eminin 6'lı masa da oturacak ve bir karar verecek. Türkiye'nin geleceğini, bu söylediklerimizin tamamını kiminle kuracağız, cumhurbaşkanı adayımız kim olacak, bununla ilgili bir karar verecek. Verdikleri karardan çıkan o kişi kimse, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Sınırda bulunan Hakkari'de sınır ticaretinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınır ticaretinin önünü açacak düzenlemeler yapacağız. Sınır ticaretinin, sınırdaki illere, aynı zamanda sınırın öbür tarafındaki ülkelere de oradaki şehirlere de katkı getireceğini biliyoruz. Dolayısıyla sınır ticaretinin önünü açacağız. Türkiye'de artık huzuru tesis etmemiz gerekiyor. Çatışmalı ortamın sona ermesini sağlamamız, terörü bitirmemiz, köyüne dönmek isteyen yurttaşların tamamının kendi köylerine dönmesini sağlamamız gerekiyor."

Farklı geleneklerden geldiklerini, çok farklı siyasi partiler olduklarını anlatan Salıcı, "Bunu da azaltmaya çalışmıyoruz. Yani Saadet Partili, İYİ Partili kardeşlerimizi Cumhuriyet Halk Partilileştirmeye çalışmıyoruz, İYİ Partili arkadaşlarımız da bizi kendi partilerine benzetmeye çalışmıyor. Farklı partileriz ama kıymetli olan şey ortaklıklarımızı ortaya çıkarmak. Eğer ayrışmak istersek ayrışacak çok şey bulunur ama zor olan ortaklaşmak, bir araya gelmek, Türkiye'nin geleceği için fedakarlık yapmak. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkan ve bu zorluklarda gerekli fedakarlıkları yapan, bu ortaklığı vurgulayan, bu ortaklığı büyüten bir siyasi partidir. Bu ülkeyi ayrıştırmaya, parçalamaya çalışanlara, bu ülkede birbirimize kötü gözle bakmamızı sağlamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Salıcı ve beraberindekiler, yeni üyelere rozet taktıktan sonra kent merkezindeki esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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