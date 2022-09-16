Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de İlköğretim Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, kentte öncelikli meselelerinin eğitim olduğunu söyledi.

Anne, baba, veliler olarak çocukların yeni eğitim yılı heyecanını paylaştıklarını belirten Akbıyık, "Bütün çabamızı, potansiyelimizi çocuklarımızın daha başarılı olması için, Hakkari'nin eğitim öğretimde daha iyi yerlerde olması için Valiliğimizin, devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Hakkari'de 3 yılda 43 okul yaptık. Yaz döneminde okullarımızı onardık, bir kısmını güçlendirdik. Kütüphanesiz okul bırakmadık. 150'nin üzerinde atölye yaptık. Eğitim bir süreç işidir. Eğitim sadece çocukların, öğretmenlerin işi değil, hepimizin işidir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesinin ardından öğrencilerin şiir okuyup çeşitli gösteriler sunduğu program, folklor gösterisiyle son buldu.

Programa Vali Yardımcısı Talha Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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