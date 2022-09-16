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Hakkari Valiliğinden "Cudi Dağı yürüyüşü" açıklaması:

AA

Hakkari Valiliğinden "Cudi Dağı yürüyüşü" açıklaması:

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, 17 Eylül'de Cudi Dağı'na yapılması planlanan yürüyüş gerekçesiyle kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozma şüphesi bulunan kişilerin, 3 gün kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Valiliği tarafından 17 Eylül saat 17.00'de Cizre ilçesinde "doğamızı ve toprağımızı koruyalım" söylemi ile Cudi Dağı'na yapılacak yürüyüşün yasa dışı olduğu ve diğer illerden katılımın engellenmesi gerektiğini belirten yasaklama kararı alındığı anımsatıldı.

Açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda Şırnak'ta yapılan ağaç kesimlerini protesto etmek amacıyla HDP, çok sayıda ekoloji platformu ve terör örgütüne müzahir gruplar tarafından vatandaşların söz konusu yürüyüşe davet edildiklerinin görüldüğü ve kentten de yoğun katılım olacağının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden, ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın, kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanması, toplanmaları ve araç seyirlerinin kısıtlanması,16 Eylül saat 00.01'den 18 Eylül saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içinde yasaklanması kararı alınmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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