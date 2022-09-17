Kazadan sonra alev alan motosikletin sürücüsünü yanmaktan vatandaşlar kurtardı

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HAKKARİ (AA) - Derecik ilçesinde kamyonetle çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan motosikletin sürücüsüne sıçrayan alevleri vatandaşlar su ile müdahale ederek söndürdü.

Arkadaşı Ferhat Ü. ile Samanlı köyüne giden İsmet S'nin idaresindeki motosiklet, ilçe girişinde kamyonetle çarpıştı.

Savrulduktan sonra yanmaya başlayan motosikletteki alevler sürücüye sıçradı.

Alevler içinde kalan sürücü, çevredekilerin suyla müdahale etmesiyle kurtarıldı.

Yaralanan sürücü ve arkadaşı, ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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