Hakkari'de yaşlılara yönelik moral etkinliği düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesince uygulanan Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlılara yönelik "Çınarlarımıza moral ve motivasyon gecesi" etkinliği düzenlendi.

Öğretmenevindeki programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile masaları dolaştı.

Yaşlıların sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, yaptığı konuşmada, kent sakinlerinin daha mutlu ve güzel yaşaması, alt ve üst yapıdaki sorunları gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kentin son yıllarda değişip dönüştüğünü belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bütün mahallelerimizde asfalt yaptık. Yaptığımız asfalt 70 kilometreyi geçti. Mahalleler için yeni 15 servis alarak sizlerin hizmetine sunduk. Yeni parklar, Golazüryan sosyal tesisini, seyir terasını yaptık. Valiliğin ve belediyenin YADES programı kapsamında görevlilerimiz sizlerin evlerine geliyor, her türlü ihtiyaçlarınızı tespit ediyor ve imkanımız dahilinde elimizden geleni sizlerin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizlerin hizmetindeyiz."

Konuşmanın ardından Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, dengbej ve müzik dinletisi sundu.

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