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"Elmacı Dede" Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi

AA

"Elmacı Dede" Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi

HAKKARİ (AA) - Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Denizli'den temin ettiği üzümleri 1630 kilometre yol katederek Hakkari'de görev yapan askerlere getirdi.

Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlara katılan askerlere daha önce elma, kayısı ve tatlı götüren "Elmacı Dede" lakaplı Yılmaz, bu kez de Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan Mehmetçik'e destek olmak istedi.

Yaşadığı Çivril ilçesinde 1 ton üzüm temin eden Yılmaz, kasalara doldurduğu üzümü Türk bayraklarıyla süslediği aracına yükleyerek yola çıktı. 1630 kilometre yol katederek kente ulaşan Yılmaz, üzümleri, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına götürdü.

Yılmaz, AA muhabirine, kentteki güvenlik güçlerini ziyaret etmek istediğini ve eli boş gelmemek için üzüm getirdiğini söyledi.

Askere genellikle kendi yetiştirdiği elmalardan götürdüğünü fakat hasada başlamadığı için bu defa üzüm getirdiğini anlatan Yılmaz, "Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz, yekpareleremizdir. Bizim sevdamız vatan, bayrak, İslam'dır. Böyle olunca da hedef 'kızıl elma' çıkıyor ortaya. Hedefimize ulaşmamız için güvenlik güçlerimize sahip çıkmamız, onların arkalarında durmamız ve onlara manevi destek vermemiz gerektiği için geldim." dedi.

Dualarıyla terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Yolculuğum 36 saat sürdü. Buna değer. 36 saat değil, 36 bin saat olsa da güvenlik güçlerimizin yanında bulunmak bana güç veriyor. Mevlamın onlara da aynı şeyi vereceğinden hiç şüphem yoktur. Üzümleri, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına vereceğim. Onlar da sahada terörle mücadele eden askerlere dağıtacaklar. Daha önce de iki kez buraya geldim." diye konuştu.

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