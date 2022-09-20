Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

AA

Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.

Orduevi'ndeki programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, masaları dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Akbıyık, devlet olarak her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanında olduklarını ve daha iyi yaşam sürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler ...
TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu:
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu:
"Elmacı Dede" Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi
YEREL HABERLER "Elmacı Dede" Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm ...
Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda ...
Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli kayak sporcuları yarışlara kara yolunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.